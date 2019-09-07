رياضة | بعد هيمنته.. هل انتهى زمن كريستيانو رونالدو؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هيمنته.. هل انتهى زمن كريستيانو رونالدو؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، على الجوائز العالمية بصحبة منافسه ليونيل ميسي قائد برشلونة لسنوات طويلة كما نال إعجاب عشاق الساحرة المستديرة وبات "أيقونة" في عالم كرة القدم.

"لكل بداية نهاية".. استمتع عشاق كرة القدم كثيراً بما قدمه رونالدو "34 سنة" من إنجازات خاصةً مع مانشستر يونايتد وريال مدريد إلا أن دائماً ما يكون هناك نقطة نهاية أو على الأقل ظهور نجوم آخرين يسرقوا الأضواء من هؤلاء الأساطير الذين يبدأ لهم العد التنازلي لـ"تعليق حذائهم".

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس خلال صيف 2018 في مفاجأة من العيار الثقل حيثُ ترك ريال مدريد بعد 9 سنوات من التألق وتحقيق الانجازات على المستوى الفردي والجماعي.

وظهر خلال السنوات القليلة الماضية نجوم مميزين في البرتغال لتنتهي مقولة "منتخب النجم الواحد" فالكثير كان يطلق عليه "منتخب رونالدو"، ويملك حالياً هذا المنتخب خط هجوم ناري مكون من "رونالدو وفيليكس وسيلفا"، وهناك لاعبين آخرين معروفين في الأندية الأوروبية.

ويلتقي منتخب البرتغال ضد صربيا اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا يورو 2020 ويأتي ترتيب المنتخب البرتغالي في المركز الرابع برصيد نقطتين فقط من مباراتين خاضهم حتى الآن.

مقارنة بين نجوم البرتغال ورونالدو مع أنديتهم والمنتخب خلال موسم 2018/19:

- كريستيانو رونالدو "يوفنتوس": سجل 32 هدفاً وصنع 10 أهداف

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- جواو فيليكس بنفيكا "قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد": أحرز 21 هدفاً وصنع 11 هدفاً

- بيرناردو سيلفا "مانشستر سيتي": سجل 15 هدفاً وصنع 17 هدفاً

- برونو فيرنانديز "سبورتينج لشبونة": سجل 34 هدفاً وصنع 22 هدفاً

انجازات رونالدو مع منتخب البرتغال:

مثل رونالدو جميع الفئات السنية لمنتخب البرتغال وصعد للأول عام 2003 وشارك معهم في بطولة يورو 2004 وحلّ وصيفاً وحقق حلمه بالفوز بلقب اليورو مع بلاده في 2016 ثم الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019.

خاض "الدون" مع منتخب البرتغال 157 مباراة في كافة البطولات واستطاع أن يسجل 88 هدفاً.