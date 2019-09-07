رياضة | الروماني "باتريسكو" حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الروماني "باتريسكو" حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور طاقم تحكيم من رومانيا بقيادة باتريسكو لإدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز غدًا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز من باتريسكو حكمًا للساحة ورادو مارين حكمًا مساعدًا وأدريان حكمًا مساعدًا ثانيًا ومارشيل حكمًا رابعًا.

ووافق الأمن على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر وأسعار التذاكر 75 جنيها للدرجة الموحدة "الثانية والثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.

ويصل طاقم التحكيم إلى القاهرة اليوم السبت على أن يغادر إلى برج العرب بعد الوصول مباشرة لمطار القاهرة.

قائمة بيراميدز أمام الزمالك

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة

خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس

عقدة تطارد الزمالك أمام بيراميدز

ولعب نادي الزمالك ضد بيراميدز بمسماه الجديد والقديم "نادي الأسيوطي" 6 مواجهات، فاز في 4 مرات، وفاز بيراميدز في مباراة وحيدة وحسم التعادل مرة أخرى ولكن بالمسمى الجديد فقط "نادي بيراميدز"، لم ينجح الزمالك في تحقيق أي فوز في المباريات التي جمعت بينهما، حيث تعادل الفريقان 3-3 في لقاء الدور الأول من بطولة الدوري في الموسم الماضي في حين فاز بيراميدز في لقاء الدور الثاني بهدف نظيف.

كان أول لقاء بين الزمالك وبيراميدز بمسماه الجديد كانت في 24 يناير 2019، وانتهت بنتيجة الزمالك 3 - 3 بيراميدز، وآخر مباراة كانت في يوم 24 أبريل الماضي، وانتهت بفوز نادي بيراميدز.