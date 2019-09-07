رياضة | بيكيه يؤكد: سافرت لأورلاندو بدون علم فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه يؤكد: سافرت لأورلاندو بدون علم فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة الإسباني، أنّه سافر إلى أورلاندو لحضور بطولة التنس المفتوحة العام الماضي رغم رفض المدرب إيرنستو فالفيردي.

وكشف النجم الإسباني جيرارد بيكيه، حقيقة إن كان المدرب إرنيستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الكتالوني سعيد بما يقوم به من أعمال في كرة المضرب.

وقال "بيكيه" خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت: "إنه متفاجئ جدا، في بداية الموسم الماضي، كان لدي رحلة من اجل مشروعي في التنس، وكنت اريد ان اطلب الاذن منه، وقال لي "لا تتحدث عن ذلك".

Advertisements

وأضاف مدافع البارسا قائلاً: "لم اكن أريد أن أخبره أن السفر إلى أورلاندو، لم يقل لي لا، ولكن لم يرد جواب".

وواصل: "بعد ذلك لعبنا سوبر ضد اشبيلة وسجلت هدفا، تحدثت مع فالفيردي مرة اخرى، وقلت له هل يمكنني السفر من اجل مشروعي في التنس، صحيح سوف اخسر المران، ولكن أؤكد لك اننا سنفوز في الليجا". واختتم بقوله: "كان المدرب مندهشا، وكانت رحلة طويلة، اصررت على السفر، وبالفعل سافرت، وعندما رجعت فزنا في المباراة".

ومن الجدير بالذكر أنّ بيكيه استمر مع بداية الموسم الماضي في السفر لعدة بلدان لأجل الحصول على رعاية كأس ديفيز.