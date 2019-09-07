رياضة | ما علاقة جريزمان؟.. نجوم برشلونة عرضوا دفع أموال للتوقيع مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما علاقة جريزمان؟.. نجوم برشلونة عرضوا دفع أموال للتوقيع مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل خاصة بصفقة نيمار التي لم شغلت الرأي العام الرياضي عالمياً في فترة انتقالات صيف 2019 والتي انتهت يوم الإثنين 2 سبتمبر.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن جوسي بارتوميو رئيس مجلس إدارة برشلونة قد أخبر أحد أعضاء النادي أن التوقيع مع البرازيلي نيمار أمر مهم للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ولذلك استمرت المفاوضات طوال الصيف مع باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك بعض من لاعبي برشلونة قد عرضوا دفع أموال للمساعدة في عملية نقل نيمار من باريس إلى "كامب نو" وتحقيق رغبته التي أعلنها صريحةً، لكن مجلس إدارة النادي لم ينظر في هذا العرض الذي يؤكد مدى إعجاب بعض من الكتالونيين باللاعب البرازيلي.

وتشير تقارير صحفية إلى أن نيمار قد عرض دفع مبلغ 20 مليون يورو من أمواله لتستمر المفاوضات وينتقل إلى برشلونة ولكن لم يحدث ذلك.

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- ما علاقة جريزمان؟!

شددت الصحيفة الإسبانية "سبورت" على أن هناك البعض في برشلونة لم يكن ينتظر عودة نيمار مرة أخرى نظراً لخوفهم من حدوث "صراع" بين اللاعبين الذين ينتظرون البرازيلي وآخرين ممن يقفون في صف أنطوان جريزمان في غرفة تبديل الملابس.

وكان بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد جاوب في تصريحاته عبر قناة النادي أمس الجمعة، على مسألة رفض بعض اللاعبين انضمام جريزمان حيثُ قال: "غرفة الملابس لا تقول رأيها في هده المواضيع هذا قرار الإدارة الرياضية مع المدرب والإدارة المالية؟".

وتابع: "لم نأخد قرض بـ 120 مليون، فقط 35 مليون في 6 أشهر وهو فترة محدودة تصل فيه مداخيل من الإعلانات وبيع اللاعبين وهذا شئ طبيعي في عالم كرة القدم".