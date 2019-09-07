رياضة | انقسام في غرفة ملابس برشلونة حول صفقة القرن

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أنه هناك خوف كبير بنادي برشلونة الإسباني، من وجود انقسام في غرفة ملابس البارسا، بين المؤيدين للتوقيع مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، والمعارضين لتلك الصفقة (وهم رفاق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان).

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإنه يجب على كباتن الفريق الكتالوني، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، اتخاذ اجراء فعال لمنع حدوث الخلافات في غرفة الملابس، التي كانت في وقت سابق متحدة، وعلاقته رائعة مع المدرب إرنيستو فالفيردي.