رياضة | انقسام في غرفة ملابس برشلونة حول صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقسام في غرفة ملابس برشلونة حول صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أنه هناك خوف كبير بنادي برشلونة الإسباني، من وجود انقسام في غرفة ملابس البارسا، بين المؤيدين للتوقيع مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، والمعارضين لتلك الصفقة (وهم رفاق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان).
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإنه يجب على كباتن الفريق الكتالوني، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، اتخاذ اجراء فعال لمنع حدوث الخلافات في غرفة الملابس، التي كانت في وقت سابق متحدة، وعلاقته رائعة مع المدرب إرنيستو فالفيردي.
وكان رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، قد أوضح تفاصيل محاولة العملاق الكتالوني استعادة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس، وتحدث أيضًا عن مستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.
وفي مقابلة مع "تليفزيون برشلونة" الرسمي، تحدث بارتوميو عن عدة أمور ارتبط بها النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قائلا: "كان صيفا هادئا باستثناء قضية نيمار، لقد تم اكتمال الفريق، ولكن باريس سان جرمان فتح الباب أمام رحيل نيمار، وحينئذ بدأنا مفاوضات مفتوحة لم تصل إلى اتفاق مشترك".
وأضاف قائلاً: "لم يضع برشلونة أسماء لاعبين على مائدة المفاوضات لمبادلتهم بنيمار، لقد تحدثنا نحن عن مبادلة لاعبين، ولكن باريس سان جرمان هو من وضع الأسماء، وبدون الحديث عن أي أسماء لقد دارت الصفقة حول إمكانية إعارة لاعب مع خيار الشراء الإلزامي الموسم المقبل".
وعما يتعلق باحتمالية تعاقد برشلونة مع نيمار خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة وما قام به النادي من أجل عودة البرازيلي، فأضاف: "لقد فعل برشلونة كل ما هو ممكن لمحاولة التعاقد مع نيمار، واللاعب لن يستطيع الانضمام إلينا في يناير".
واختتم رئيس برشلونة: "لقد فعل نيمار كل ما كان يتوجب عليه فعله، لقد أخبر ناديه برغبته في الرحيل، لقد فعل كل ما هو ممكن، ولكنه سيلعب رفقة باريس سان جرمان هذا الموسم".