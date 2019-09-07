رياضة | الزمالك ضد بيراميدز.. مشوار الفريقين حتى نهائي كأس مصر

بدأ نادي الزمالك مشواره في كأس مصر بفوز صعب على فريق منية سمنود بنتيجة هدف نظيف في دور ال32 من البطولة، بينما حقق فوزا بأداء مميز أمام فريق الإنتاج الحربي في دور ال16 بنتيجة هدفين نظيفين، ونجح أيضا في الانتصار على فريق مصر المقاصة بدور الربع نهائي بنتيجة هدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة من تسديدة صاروخية، وحقق المارد الأبيض انتصارا صعبا في دور النصف نهائي على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ولم تهتز شباك الزمالك حتى الآن في البطولة منذ بدايتها.

- مشوار بيراميدز قبل مواجهة الزمالك



كان نادي بيراميدز قد بدأ بطولة كأس مصر بمواجهة فريق طنطا والذي فاز عليه بشق الأنفس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، وجاء دور ال16 ليفوز على النادي الاهلي بطل الدوري في الموسم الماضي بنتيجة هدف نظيف للاعبه ايريك تراوري، وحقق نادي بيراميدز فوزا صعبا على فريق حرس الحدود بدور الربع نهائي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وجاء دور النصف نهائي ليحقق نفس النتيجة على حساب فريق بتروجيت على ملعب بتروسبورت، وتعتزم شباك بيراميدز بهدفين فقط في البطولة من فريق طنطا بدور ال32 ببداية بطولة الكأس.