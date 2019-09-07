رياضة | الزمالك ضد بيراميدز.. مشوار الفريقين حتى نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد بيراميدز.. مشوار الفريقين حتى نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ نادي الزمالك مشواره في كأس مصر بفوز صعب على فريق منية سمنود بنتيجة هدف نظيف في دور ال32 من البطولة، بينما حقق فوزا بأداء مميز أمام فريق الإنتاج الحربي في دور ال16 بنتيجة هدفين نظيفين، ونجح أيضا في الانتصار على فريق مصر المقاصة بدور الربع نهائي بنتيجة هدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة من تسديدة صاروخية، وحقق المارد الأبيض انتصارا صعبا في دور النصف نهائي على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ولم تهتز شباك الزمالك حتى الآن في البطولة منذ بدايتها.
- مشوار بيراميدز قبل مواجهة الزمالك
كان نادي بيراميدز قد بدأ بطولة كأس مصر بمواجهة فريق طنطا والذي فاز عليه بشق الأنفس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، وجاء دور ال16 ليفوز على النادي الاهلي بطل الدوري في الموسم الماضي بنتيجة هدف نظيف للاعبه ايريك تراوري، وحقق نادي بيراميدز فوزا صعبا على فريق حرس الحدود بدور الربع نهائي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وجاء دور النصف نهائي ليحقق نفس النتيجة على حساب فريق بتروجيت على ملعب بتروسبورت، وتعتزم شباك بيراميدز بهدفين فقط في البطولة من فريق طنطا بدور ال32 ببداية بطولة الكأس.
ويملك نادي الزمالك 26 بطولة كأس مصر عبر تاريخه، ويسعى الفريق للحفاظ على لقبه المفضل والذي يحمله من الموسم الماضي بعد فوزه على فريق سموحة في نهائي البطولة، حيث وصل الفريق لآخر 5 نهائيات من اصل 6 نهائيات لتلك البطولة وكان الخروج الوحيد أمام فريق المصري البورسعيدي في نسخة عام 2017.
مواجهات الزمالك ضد بيراميدز
وواجه المارد الأبيض نظيره فريق بيراميدز بعد تغير اسمه في بداية الموسم الماضي مرتين، وجاءت المواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل الفريقين في الدور الأول بنتيجة 3-3، وخسر الزمالك في الدور الثاني بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.