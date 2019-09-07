رياضة | ماركوس روخو يهدد مانشستر يونايتد بالرحيل في حالة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركوس روخو يهدد مانشستر يونايتد بالرحيل في حالة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المدافع الدولي الأرجنتيني ماركوس روخو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إدارة النادى بالرحيل، في حال استمرار تجاهله من قبل المدير الفني النرويجي اولى جونار سولشاير، والذى لا يعتمد عليه منذ توليه المسئولية الفنية للشياطين الحمر، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال ماركوس روخو، في تصريحات للصحافة البريطانية: "تكلمت مع ليونيل سكالوني (مدرب منتخب الأرجنتين) وقد أخبرني عن سعادته لأني لعبتُ الكثير من المباريات في فترة ما قبل الموسم، وظهرتُ بشكل جيد ولهذا قام باستدعائي، لكن عليّ أن ألعب خلال الموسم".

وواصل روخو قائلاً: "أعلم أنني لا ألعب ولكي أمثّل المنتخب الوطني يجب أن ألعب بناديّ يعطيني فرصًا كافية، يجب أن أتواجد وأشارك بشكل مستمر وأثبت قيمتي في الملعب".

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وواصل اللاعب: "من الصعب مغادرة فريق كبير. كان هناك إمكانية لانتقالي لـ ايفرتون لكن تم إيقاف الصفقة من قبل إدارة النادي أو المدرب".

واستطرد في السياق ذاته: "والآن عليّ أن أستمر بالقتال حتى ديسمبر وإن لم تسر الأمور بشكل جيد فسأبحث عن الانتقال. تصفيات كأس العالم وكوبا أمريكا قادمة وأريد أن أكون جزءاً منها".

ومن الجدير بالذكر انه قد غاب روخو عن معسكر الأرجنتين الحالى حيث خاض الفريق مباراة ودية اليوم أمام تشيلى انتهت بالتعادل بدون أهداف.