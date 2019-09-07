رياضة | شيكابالا يتحدث عن "المجد" أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يتحدث عن "المجد" أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك على الاجتماع مع لاعبيه في الساعات الماضية لرفع روحهم المعنوية قبل لقاء بيراميدز غدًا الأحد في نهائي كأس مصر.

وأوضح لهم صعوبة لقاء الغد وضرورة التركيز بشكل كامل وعدم التأثر بشكل سلبي من ضغوطات الجماهير وحضورهم وأن ينقلوا الضغط إلى المنافس وركز بشكل أكبر على الصفقات الجديدة داخل الفريق و.

شدد على أن الانتصار وحصد اللقب سيكون له دور مهم في رفع المعنويات بالنسبة لهم وإزالة الضغوطات من عليهم ومنحهم دفعة كبيرة قبل بداية الموسم وزيادة الثقة لديهم، كما أشار إلى ضرورة عدم التأثر حال تأخر الفريق من النتيجة والهدوء والثقة بالقدرة على العودة في أي وقت.

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة في الواحدة ظهر اليومالسبت متوجها إلي الاسكندرية، وذلك للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غدٍ الأحد في نهائي كأس مصر. ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء غد علي ملعب برج العرب الذي سيحتضن المباراة النهائية للكأس.

قائمة الزمالك ضد بيراميدز

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محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي فى حراسة المرمي.

محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة فى خط الدفاع

طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد عنتر – محمد أوناجم – إمام عاشور فى خط الوسط.

عمر السعيد – مصطفي محمد – خالد بو طيب فى خط الهجوم.

وكان الزمالك قد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي بهدف نظيف سجله مصطفى محمد مهاجم الفريق في الوقت الإضافي.

ونقل الزمالك تدريباته في الأيام الماضية إلى ستاد بتروسبورت بسبب الجمعية العمومية في النادي والحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم بأي حال من الأحوال بسبب أهمية وصعوبة اللقاء وضرورة تحقيق الفوز لتعويض ضياع بطولة الدوري.