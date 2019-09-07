رياضة | 3 أسباب تحرم فايلر من ضم لاعب أندرلخت البلجيكي للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أسباب تحرم فايلر من ضم لاعب أندرلخت البلجيكي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت تقارير صحفية بلجيكية عن سعي النادي الأهلي إلى التعاقد مع الفرنسي أدريان تريبيل لاعب وسط فريق أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناء على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

وتولى فايلر مهمة تدريب النادي الأهلي منذ أيام بعد توجيه الشكر إلى لاسارتي عقب الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة الكأس.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز 3 أسباب تجعل من الصعب تعاقد الأهلي مع الفرنسي أدريان تريبيل لاعب وسط فريق أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

7 ملايين يورو

أول الأسباب التي تجعل من الصعب تعاقد الأهلي مع الفرنسي أدريان تريبيل لاعب خط الوسط الفرنسي صاحب الـ28 عاماً، قيمته التسويقية العالية.

تبلغ قيمته التسويقية 7 مليون يورو وهو ما يجعل مهمة الأهلي في التعاقد معه تبدو صعبة رغم رغبة أندرلخت في بيعه.

وسبق أن تولى فايلر المدير الفني الجديد لفريق الأهلي تدريب الفرنسي أدريان تريبيل خلال ولايته لفريق أندرلخت في وقت سابق.

ويعد تريبيل صاحب الـ28 عاما من مواليد 3 مارس عام 1991 ، يلعب بالقدم اليسرى وهو لاعب وسط مدافع وارتكاز أيضاً.

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الراتب الشهري

السبب الثاني الذي يصعب من مهمة الأهلي في التعاقد مع لاعب أندرلخت البلجيكي هو راتب اللاعب الشهري الذي يحصل عليه حيث يصل إلى 800 ألف يورو تقريباً وهو راتب كبير لا يستطيع النادي الأحمر دفعه في لاعب واحد، بالإضافة إلى أن عقده مستمر مع فريقه لمدة 4 مواسم قادمة.

ولعب تريبيل 87 مباراة مع أندرلخت، أحرز 6 أهداف وصنع 12 هدفاً، وينتهي عقده في يونيو 2023 المقبل.

واستهل تريبيل مشواره بالملاعب مع فرق الشباب بنادي نانت الفرنسي حتى تم تصعيده في يوليو 2011 الماضي لصفوف الفريق الأول بنادي نانت.

خلال 3 مواسم قضاها اللاعب مع نانت، خاض 103 مباراة في جميع المسابقات أحرز 4 أهداف وصنع 8 أهداف.

وفي يوليو 2014 انتقل اللاعب إلى ستاندر دى لياج البلجيكي، لعب تريبيل 106 مباراة مع الفريق البلجيكي، أحرز 10 أهداف وصنع 13 هدفاً.

في يناير 2017 انتقل إلى أندرلخت، ولعب تحت قيادة فايلر موسم 2016-2017 حيث تمكن من الفوز ببطولة الدوري البلجيكي ثم الفوز ببطولة السوبر، والتأهل مع الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخ الأندية البلجيكية.

ميزانية المهاجم الإفريقي

السبب الأخير هو رصد النادي الأهلي مبلغ مليون و300 ألف دولار من أجل التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر سواء في الميركاتو الصيفي أو فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير القادم ، هذا بخلاف راتبه الشهري مع الفريق الأحمر بغض النظر عن اسم المهاجم الإفريقي المنتظر التعاقد معه.