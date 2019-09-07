رياضة | من يكسر النحس.. المغرب تعاني في غياب عبد الرزاق حمد الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من يكسر النحس.. المغرب تعاني في غياب عبد الرزاق حمد الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن غياب نجم وهداف نادي النصر السعودي، عبد الرازق حمد الله عن صفوف منتخب المغرب، كان بمثابة بداية اللعنة أو النحس الذي أصاب منتخب أسود الأطلسي في الفترة الأخيرة، سواء على مستوى النتائج أو حتى فيما يتعلق بتسجيل ضربات الجزاء.

ومنذ رحيل حمد الله بشكل مفاجئ عن معسكر منتخب المغرب قبل بداية كأس أمم أفريقيا مصر 2019 بأيام قليلة، تحصل منتخب المغرب على ثلاث ركلات جزاء، ولم ينجح أسود الأطلسي في تسجيل أي ضربة جزاء منهم، وكان أخرها إهدار النجم الدولي المغربي لركلة جزاء في مباراة بوركينا فاسو، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، ضمن فترة التوقف الدولي مساء أمس الجمعة.

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وكان لاعب النصر السعودي قد غادر معسكر منتخب بلاده وقتها بسبب خلافه مع زميله فيصل فجر على ركلة جزاء في مباراة جامبيا قبل البطولة، وذلك قبل أن يقوم فيصل فجر بإهدار ركلة الجزاء أيضًا، وتخسر المغرب بهدف مقابل لاشيء.

وعلى مستوى النتائج، فمنتخب المغرب قدم مستوى هزيل للغاية في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وخرج الفريق من دور ال16 في البطولة على يد منتخب بنين، وحتى في تلك المباراة ضاعت ركلة جزاء أخرى من قبل حكيم زياش، وهو ما يؤكد بأن ضربات الجزاء قد أصبحت تمثل لعنة بالنسبة لمنتخب أسود الأطلسي.

يذكر أن عبد الرازق حمد الله لم ينضم لصفوف منتخب المغرب في فترة التوقف الدولي الحالية بسبب كون اللاعب يعاني من إصابة تعرض لها في أولى مباريات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي، والتي كانت بين النصر وضمك، وأنتصر فيها العالمي بهدفين مقابل لاشيء.