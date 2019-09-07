رياضة | تغيير دور فرجاني ساسي في مباراة الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير دور فرجاني ساسي في مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي فريق الزمالك التدريب الأخير له اليوم السبت على استاد برج العرب استعدادًا لملاقاة بيراميدز غدًا الأحد في نهائي كأس مصر.

وفرض الصربي ميتشو المدير الفني للفريق سياجًا كاملًا من السرية على تدريبات الفريق الأخيرة ومنع حضور وسائل الإعلام بجانب إخلاء ملعب بتروسبورت في الأيام الأخيرة من العمال نهائيًا لزيادة تركيز اللاعبين وتطبيق بعض الجوانب التكتيكية.

ووضح رغبة المدرب في تغيير استراتيجيته خلال مواجهة الغد واللعب بشكل متوازن بعد الخطة الهجومية التي اعتمد عليها أمام مصر للمقاصة والاتحاد السكندري، وينوي منح واجبات دفاعية أكبر للتونسي فرجاني ساسي بجانب الطرفين وهو ما وضح في التدريبات، وقام بالاجتماع بشكل منفرد مع المغربي محمد أوناجم وشيكابالا وأوباما بضرورة العودة إلى الخلف وأداء المهام الدفاعية وعدم ترك أي مساحات.

ويطمئن المدرب على اللاعبين المصابين في مباراة اليوم وخضوعهم لبعض الفحوصات الطبية لتحديد القرار النهائي بشأنهم وعلى رأسهم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق والذي تعرض للإصابة في الفترة الماضية قبل أن يعود لقائمة مباراة الغد.

قائمة الزمالك أمام بيراميدز

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محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي فى حراسة المرمي.

محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة فى خط الدفاع

طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد عنتر – محمد أوناجم – إمام عاشور فى خط الوسط .

عمر السعيد – مصطفي محمد – خالد بو طيب فى خط الهجوم.

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة في الواحدة ظهر اليوم السبت متوجها إلي الاسكندرية، وذلك للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غدٍ الأحد في نهائي كأس مصر . ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء غد علي ملعب برج العرب الذي سيحتضن المباراة النهائية للكأس.

وكان الزمالك قد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري بهدف نظيف عن طريق مصطفى محمد.