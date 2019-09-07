رياضة | عاجل.. قائمة بيراميدز لمباراة الزمالك.. عودة نجمين وضم السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قائمة بيراميدز لمباراة الزمالك.. عودة نجمين وضم السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قائمة بيراميدز أمام الزمالك
حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور
خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة
خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل
خط الهجوم: جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس
بينما حصل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على موافقة الاتحاد اليوناني والاتحاد الروماني على إرسال طاقم تحكيم لإدارة لقاء الزمالك وبيراميدز.
ويصل طاقم التحكيم إلى القاهرة اليوم السبت على أن يغادر إلى برج العرب بعد الوصول مباشرة لمطار القاهرة.
وأعلن اتحاد الكرة عن حضور ٢٠ ألف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر الذي يستضيفه استاد برج العرب.
عقدة تطارد الزمالك أمام بيراميدز
ولعب نادي الزمالك ضد بيراميدز بمسماه الجديد والقديم "نادي الأسيوطي" 6 مواجهات، فاز في 4 مرات، وفاز بيراميدز في مباراة وحيدة وحسم التعادل مرة أخرى ولكن بالمسمى الجديد فقط "نادي بيراميدز"، لم ينجح الزمالك في تحقيق أي فوز في المباريات التي جمعت بينهما، حيث تعادل الفريقان 3-3 في لقاء الدور الأول من بطولة الدوري في الموسم الماضي في حين فاز بيراميدز في لقاء الدور الثاني بهدف نظيف.
كان أول لقاء بين الزمالك وبيراميدز بمسماه الجديد كانت في 24 يناير 2019، وانتهت بنتيجة الزمالك 3 - 3 بيراميدز، وآخر مباراة كانت في يوم 24 أبريل الماضي، وانتهت بفوز نادي بيراميدز.