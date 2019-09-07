رياضة | عاجل.. قائمة بيراميدز لمباراة الزمالك.. عودة نجمين وضم السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قائمة بيراميدز لمباراة الزمالك.. عودة نجمين وضم السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر في الثامنة من مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

قائمة بيراميدز أمام الزمالك



حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل



خط الهجوم: جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس

بينما حصل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على موافقة الاتحاد اليوناني والاتحاد الروماني على إرسال طاقم تحكيم لإدارة لقاء الزمالك وبيراميدز.