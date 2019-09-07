رياضة | ريال مدريد يتربع على عرش الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتربع على عرش الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد الإسباني، هو ملك سوق الانتقالات الصيفية مرة أخرى، حيث أن النادي الملكي كان هو النادي الأكثر صرفا هذا الصيف.
وبحسب ما ذكرته "ماركا" فإن أندية الليجا سيطرت على فترة الانتقالات هذا الصيف بتواجد ريال مدريد، برشلونه وأتلتيكو مدريد في رأس قائمة أعلى الأندية صرفا.
وتشير العديد من الإحصاءات إلى أن أندية الليجا قد تمكنت من تحطيم الرقم القياسي للصرف هذا الصيف بمبلغ وصل إلى 1.3 مليار يورو.
ومن جهته فقد حطم النادي الملكي بدوره الرقم القياسي الخاص به بعد إنفاقه 305 مليون يورو لتعزيز صفوفه، عموما، وللعام الثالث تواليا، يملك ريال مدريد أعلى معدل أعمار في الليجا.
ومن الجدير بالذكر انه على الرغم من رغم الشراء ببذخ، إلا أننا لم نرَ ذلك التغيير ويتضح ذلك من خلال التشكيلة التي يشركها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
وجاءت صفقات ريال مدريد هذا الصيف، على النحو التالي:
إدين هازارد – جناح أيسر – 28 عامًا - من تشيلسي - 100 مليون يورو + 26 مليون يورو إضافات – عقد مدته 5 سنوات.
لوكا يوفيتش – مهاجم صريح – 21 عامًا - من إنتراخت فرانكفورت – ألمانيا - 60 مليون يورو – عقد مدته 6 سنوات.
إدير ميليتاو– قلب دفاع – 21 عامًا - من بورتو – البرتغال - 50 مليون يورو – عقد مدته 6 سنوات.
فريلان ميندي – ظهير أيسر – 24 عامًا - من أولمبيك ليون – فرنسا - 48 مليون يورو – عقد مدته 6 سنوات.
رودريجو سيلفا – جناح أيسر – 18 عامًا - من سانتوس – البرازيل - 45 مليون يورو – عقد مدته 6 سنوات.
خاميس رودريجيز – صانع ألعاب – 27 عامًا - من بايرن ميونخ – ألمانيا - انتهاء إعارة – عقده ينتهي في يونيه 2021.
تاكيفوسا كوبو – صانع ألعاب – 18 عامًا - من طوكيو أف سي – اليابان - انتقال حر – عقد مدته 5 سنوات.
آندري لونين – حارس مرمى – 20 عامًا - من ليجانيس – إسبانيا - انتهاء إعارة – عقده ينتهي في يونيه 2024 – انتقل من جديد بنظام الاعارة لكن لريال بلد الوليد في منتصف اغسطس 2019.
ألبيرتو سورو – جناح أيسر وصانع ألعاب تحت رأسي الحربة – 20 عامًا - من ريال سرقسطة – إسبانيا 3 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات.