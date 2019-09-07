رياضة | ريال مدريد يتربع على عرش الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتربع على عرش الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد الإسباني، هو ملك سوق الانتقالات الصيفية مرة أخرى، حيث أن النادي الملكي كان هو النادي الأكثر صرفا هذا الصيف.

وبحسب ما ذكرته "ماركا" فإن أندية الليجا سيطرت على فترة الانتقالات هذا الصيف بتواجد ريال مدريد، برشلونه وأتلتيكو مدريد في رأس قائمة أعلى الأندية صرفا. وتشير العديد من الإحصاءات إلى أن أندية الليجا قد تمكنت من تحطيم الرقم القياسي للصرف هذا الصيف بمبلغ وصل إلى 1.3 مليار يورو.