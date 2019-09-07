رياضة | خطاب رسمي باختيار محمد صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطاب رسمي باختيار محمد صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجدى عبدالغني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبين المحترفين خبر تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى بحالة من الفخر والسعادة وقدم عبدالغنى التهنئة للفرعون المصرى على تواجده ضمن أفضل ١١ لاعبًا على مستوى العالم

ونقل الاتحاد الدولي لكرة القدم لجمعية اللاعبين المحترفين ( الفيبرو ) ذكر فيها حصول محمد صلاح على نسبة كبيرة من التصويت على جائزة التشكيلة المثالية لافضل ١١لاعبًا على مستوى العالم حيث وضع الاتحاد الدولى عدد 55 لاعبًا الإفضل على العالم تم التصويت عليها للوصول الى التشكيلة المثالية وقد شارك في التصويت علي القائمة أكثر من 65 ألف لاعب على مستوى العالم.

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وقدم الاتحاد الدولي للاعبين التهنية للجمعية المصرية ولمحمد صلاح كأحد اللاعبين البارزين والمشاركين فى الجمعية.

أكد عبد الغنى أن تواجد صلاح بالقائمة النهائيه لأفضل اللاعبين فخر لكل مصرى وعربى ومتمنيا المزيد من النجاج في أن يصل محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 ويحقق حلم المصرين بالحصول عليها نظرا لإنجازاته الكبيرة مع ليفربول خلال الموسمين الماضيين حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز في عامين متتاليين إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا

يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم ( الفيفا ) بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين يقيمان سنويا حفل تكريم أسطورى للكرة الذهبية وكذالك للتشكيلة المثالية لأفضل ١١ لاعبًا على مستوى العالم وجائزة (بوشكاش) وعدد من الجوائز الاخرى وسوف يقام حفل هذا العام بالعاصمة الإيطالية ( ميلان ) فى الثالث والعشرين من ستمبر ويحضره مجدى عبد الغنى بصفتة رئيس الجمعية المصرية للاعبين المحترفين.