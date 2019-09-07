رياضة | خناقة في غرفة خلع ملابس برشلونة

الصحيفة الكتالونية قالت في تقرير لها صباح اليوم إن نجوم برشلونة منقسمون بسبب هذا الأمر، ويجب على قائد الفريق ليونيل ميسي أن يحاول التدخل ووقف هذه الخلافات وعودة الفريق كجسد واحد قبل عودة مباريات الدوري الإسباني من جديد بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

انقسام في غرفة خلع ملابس برشلونة

وأشار التقرير إلى وجود معسكر من اللاعبين يدعى "معسكر جريزمان"، وهو من يرى أن الفرنسي سيكون قادرًا على تقديم الإضافة في الخط الهجومي للنادي الكتالوني، لذا فإن الفريق لا يحتاج إلى ضم نيمار، ولكن هناك بعض الأسماء الكبيرة والقديمة في الفريق تريد عودة زميلهم السابق نيمار دا سيلفا إلى الفريق من جديد. وأشار التقرير إلى وجود معسكر من اللاعبين يدعى "معسكر جريزمان"، وهو من يرى أن الفرنسي سيكون قادرًا على تقديم الإضافة في الخط الهجومي للنادي الكتالوني، لذا فإن الفريق لا يحتاج إلى ضم نيمار، ولكن هناك بعض الأسماء الكبيرة والقديمة في الفريق تريد عودة زميلهم السابق نيمار دا سيلفا إلى الفريق من جديد.

يذكر أن برشلونة قد قدم بداية سيئة للموسم الحالي، وذلك بعدما جمع النادي فقط 4 نقاط خلال أول ثلاث مباريات له في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة وخسارة أخرى، ليصبح في المركز الثامن في بطولة الدوري وبفارق 5 نقاط كاملة عن الفريق بعد مرور 3 جولات فقط من انطلاق البطولة، ويخشى جمهور برشلونة، أن تستمر هذه النتائج السلبية، ويفقد الفريق حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري مبكرًا.