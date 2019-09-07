رياضة | رغم تألقه الملحوظ.. لماذا تخلى ريال مدريد عن سيبايوس ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تألقه الملحوظ.. لماذا تخلى ريال مدريد عن سيبايوس ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت صحفية "ماركا" الإسبانية الضوء على أداء لاعبي المنتخب الإسباني، في المباراة التي أقيمت أمس أمام منتخب رومانيا بالجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020، ومنحتهم تقييماً. ومن الجدير بالذكر انه قد حققت إسبانيا فوزاً عسيراً على أرض رومانيا بهدفين لهدف في المباراة الأولى لروبرت مورينو كمدرب دائم للمنتخب الإسباني، لتواصل سلسلة انتصارتها التي وصلت إلى 5 في التصفيات.

وأعطت صحيفة "ماركا" التقييم الأعلى في هذه المباراة لنجم ريال مدريد المعار إلى أرسنال الإنجليزي، المتألق داني سيبايوس، ليكون رجل المباراة بالنسبة للصحيفة الإسبانية.

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وفي هذا السياق، كشفت الصحيفة الإسبانية، تفاصيل خروج داني سيبايوس من ريال مدريد على سبيل الاعارة إلى أرسنال، على الرغم من المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب.

وأظهر داني سيبايوس لريال مدريد ما كان قادراً عليه خلال بطولة أوروبا تحت 21 عام حيث كان من المدهش أن يغادر النادي على سبيل الإعارة بدلاً من تواجده في تشكيلة الفريق هذا الموسم.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للأبيض الملكي هو المتهم الرئيسي في قضية مستقبل اللاعب الشاب، حيث انتقل سيبايوس إلى أرسنال بحثاً عن دقائق اكثر التي لم يكن سيلقاها تحت قيادة زيزو في ريال مدريد.

وألمحت الصحيفة لى أنه لم تكن هناك ثقة متبادلة بين الاثنان، منذ عودة زيدان لتولى تدريب ريال مدريد، ولكن في الواقع بدا فقدان الثقة منذ الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2018 حيث طلب زيدان بعدها من سيبايوس إيجاد فريق آخر للعب فيه في نهاية الموسم الماضي.

ولكن على الرغم من بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الإدارة والمدير الفني، بل والمتابعي، فقد وافقت إدارة النادي الملكي على اعارة اللاعب للأرسنال، على أن يعود بنهاية الموسم، خلال الصيف القادم.