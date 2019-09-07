رياضة | 9 لاعبين في القائمة الأولى و15 لاعبا جديدا بالسكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 لاعبين في القائمة الأولى و15 لاعبا جديدا بالسكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد جمال جمعة المدير الإداري للنادى السكة الحديد إنه تم قيد 9 لاعبين من الحرس القديم في القائمة الأولى .

وشملت قائمة اللاعبين القدامى وهم: ابراهيم شعللها، محمد السعدني، محمد جمال، عبد العليم السيد، محمد عبد الفتاح شولا، محمد عبد الرحيم ريعو، محمد عاطف، محمد فارس، مصطفي جعفر.

وقد تعاقد الفريق مع العديد من الصفقات المميزة في الأماكن الخالية التي يحتاجها الفريق من أجل الصعود وهم: ياسر رضا، حازم شعيب ، مصطفى عبد ربه ، عرفات، مصطفى جلال، محمود أكمل، يوسف عطا، محمود سعيد الصقر، محمد منتصر، مهاب ياسر، حسن بشندي، فتحى مجدى، فوزى الكاشف، طه زين، حسام مصطفى.

وكان مجلس إدارة نادى السكة قد تعاقد مع جمعة مشهور مديرأ فنيأ خلفا لجمال عبد الحميد، ويتكون الجهاز الفني للفريق من: نبيل كمال ومحمد نافع مشرفين على الفريق ، كمال اليمنى مدرب عام،أحمد صوابى مدرب، أيهاب بتيا مدرب مساعد، محمد السيد مدرب حراس مرمى، محمد عبد العال طيب، وليد نصار أخصائي علاج طبيعي، حسين إبراهيم مدلك.

Advertisements

وخاض فريق السكة 9 مباريات ودية إذ فاز على فريق البطل الأوليمبي بتسعة أهداف نظيفة تم تعادل مع فريق الداخلية سلبي، وتلقى الهزيمة أمام كوكا كولا بهدفين مقابل هدف تم حقق الفوز على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف وعلى الشمس بهدف نظيف، وتلقى الهزيمة أمام نادى بنى سويف بهدفين مقابل هدف وهزيمة من الداخلية بهدف.

والفوز على منتخب السويس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وأخيراً تعادل مع فريق ميجا سبورت بهدفين لكل فريق.

وسوف يدخل فريق السكة معسكر مغلق في مدينة الإسماعيلية اعتبار من يوم الأربعاء المقبل 11 سبتمبر.

