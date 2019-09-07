رياضة | الجمل يتحدث عن معسكر القناة استعداداً للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمل يتحدث عن معسكر القناة استعداداً للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة حمزة الجمل عن راضاه التام عن الفترة الماضية مع فريق القناة.

وقال الجمل في تصريحاته: "أرى أن كل الأمور تسير على خير وعلي ما يرام ولا يوجد أي تعقيدات أو عراقيل".

وأضاف بخصوص المباريات الودية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم: "كان هدفي التدرج باللقاءات والمستويات لاتمكن من التعرف علي جميع لاعبي الفريق القدامي والجدد وكانت تجارب جيدة استفدت منها".

وشدد الجمل على أن هذه الفترة فترة تجانس واندماج اللاعبين مع بعضهم البعض وهذا بالفعل حدث بدرجة كبيرة وبسرعة بين جميع لاعبي الفريق وقبل بداية الدوري بفترة كافية.

Advertisements

وعن التغير المستمر في شكل ونظام المسابقة قال: "كل هذه الأمور لا تهمنا سنلعب المسابقة باي شكل يتفق عليه اتحاد الكرة والجمعية العمومية".

وتابع: "التركيز ينصب على هدف واحد فقط لا غير ككل موسم وهو الصعود إلي الدوري الممتاز".

هذا وقد دخل الفريق معسكر بتحدي فنادق القاهرة الاثنين الماضي وخاض خلاله ثلاث لقاءات بدئها باتحاد الشرطة وخسر بهدف نظيف ثم تعادل مع النصر القاهري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع بترول اسيوط بهدفين لكل فريق و يواجه البنك الاهلي في ختام معسكره اليوم في الرابعة عصرا علي أن يأخذ اللاعبين راحة 48 ساعة ثم يعودون للتدريب الأربعاء بالاسماعيلية.