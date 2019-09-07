رياضة | مصائب "ميسي" فوائد عند "نيمار"

يذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود إحتمالية لرحيل ليونيل ميسي عن صفوف النادي الكتالوني في الصيف المقبل، وذلك بسبب وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق في نهاية أي موسم بشكل مجاني، ولكن بشرط أن يكون هذا النادي خارج أوروبا، ولكن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، قد أكد بأن هذا الأمر غير صحيح، ولا وجود لأي إحتمالية لرحيل ليو ميسي عن الفريق.

وكان رئيس نادي برشلونة قد تحدث كذلك عن عدم وجود أي احتمال للحصول على خدمات الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في الشتاء المقبل، مؤكدًا أن البلوجرانا قد حاول بالفعل الحصول على خدمات جناح باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، ولكن الأمور لم تسير كما كان يرغب برشلونة.