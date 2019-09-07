رياضة | مصائب "ميسي" فوائد عند "نيمار"

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أكد رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، أن النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يرحل عن صفوف الفريق الكتالوني في المستقبل القريب، مشددً على كون كل ما يقال في وسائل الإعلام بخصوص هذا الشأن، وهو أمر عارٍ تمامًا من الصحة.
وخلال مؤتمر إعلامي للحديث عن بعض الأمور التي تخص نادي برشلونة عبر قناة النادي، وجه بارتوميو عدة رسائل إلى جميع نادي برشلونة، وأوضح أن النادي يملك سياسة إقتصادية قوية للغاية، ولا يوجد أي خوف أو قلق من وقوع النادي في أزمات مالية في الفترة المقبلة.
وأشار رئيس النادي الكتالوني إلى رغبة الفريق في الحفاظ على نجومه في السنوات المقبلة، وعلى رأس هؤلاء النجوم، الأسطورة ليونيل ميسي، والذي يملك عقد يمتد مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، ولكن هناك بند في عقده يسمح للنادي الكتالوني بتجديد العقد لمدة عام آخر.
وخلال مؤتمر إعلامي للحديث عن بعض الأمور التي تخص نادي برشلونة عبر قناة النادي، وجه بارتوميو عدة رسائل إلى جميع نادي برشلونة، وأوضح أن النادي يملك سياسة إقتصادية قوية للغاية، ولا يوجد أي خوف أو قلق من وقوع النادي في أزمات مالية في الفترة المقبلة.
برشلونة يتمسك بنيمار
وأشار رئيس النادي الكتالوني إلى رغبة الفريق في الحفاظ على نجومه في السنوات المقبلة، وعلى رأس هؤلاء النجوم، الأسطورة ليونيل ميسي، والذي يملك عقد يمتد مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، ولكن هناك بند في عقده يسمح للنادي الكتالوني بتجديد العقد لمدة عام آخر.
يذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود إحتمالية لرحيل ليونيل ميسي عن صفوف النادي الكتالوني في الصيف المقبل، وذلك بسبب وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق في نهاية أي موسم بشكل مجاني، ولكن بشرط أن يكون هذا النادي خارج أوروبا، ولكن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، قد أكد بأن هذا الأمر غير صحيح، ولا وجود لأي إحتمالية لرحيل ليو ميسي عن الفريق.
وكان رئيس نادي برشلونة قد تحدث كذلك عن عدم وجود أي احتمال للحصول على خدمات الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في الشتاء المقبل، مؤكدًا أن البلوجرانا قد حاول بالفعل الحصول على خدمات جناح باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، ولكن الأمور لم تسير كما كان يرغب برشلونة.