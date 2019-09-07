برشلونة يترك قرار رحيل ميسي لللاعب

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السبت 7 سبتمبر 2019

كتب محمد عبد العزيز

كشفت إدارة فريق برشلونة الإسباني، عن مستقبل الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول للنادي الكتالوني عقب انتهاء مدته مع الفريق نهاية 2021.



لا يزال عقد ميسي مع برشلونة ساري المفعول حتى عام 2021، في العقد الذي تبلغ مدته 32 عامًا ، بالإضافة إلى وجود بند برحيله مجانا بعد انتهاء عقده.

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مدافع برشلونة جيرارد بيكيه ، الذي كشف أن ميسي حر في مغادرة الكاتالوني في نهاية كل موسم.

وقال بارتوميو في تلفزيون برشلونة "ميسي لا يزال متعاقدًا حتى عام 2021. في الواقع ، هناك اتفاق في نهاية الموسم خلال العامين الماضيين ، ويمكنه المغادرة مجانًا".

وأضاف "لديه حرية تقرير مستقبله لكنه كول جدا (مشجع برشلونة) وأنا هادئ."

ميسي خاض 15 مباراة مع برشلونة. لقد سجل 687 مباراة بمساهمة 603 هدفا. فاز ميسي بـ 34 جائزة.