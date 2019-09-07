مفاجأة.. ميسي لم يطالب برشلونة بالتعاقد مع نيمار

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السبت 7 سبتمبر 2019

ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة أن ليونيل ميسي حث برشلونة على إعادة نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وهذا ما أنكره جوزيف ماريا بارتومو.



يشاع أن ميسي وراء مطالبات برشلونة بالتعاقد مع نيمار. كما حث لاعب فريق باريس سان جيرمان النادي على بيعه.

ذكرت ليكيب أن ميسي هو الذي أثار رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة. ويقال إن المهاجم الأرجنتيني طلب من نيمار العودة مباشرة إلى كامب نو.

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أفادت تقارير أن لوس كوليس عرض على باريس سان جيرمان عدة مرات ، لكنه لم يلتق باتفاق. اختار نيمار في النهاية البقاء مع نادي باريس.

ونقلت ماركا عن رئيس نادي برشلونة بارتومو قوله "التوظيف ليس سهلا ، على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. (ليونيل) ميسي لم يخبرني أن أحضر نيمار ، إنها مجرد خرافة".

وتابع "اللاعبون ليس لديهم قرار بتوقيع اللاعبين ، إنه أمر الإدارة الرياضية ، القسم الفني ، والمدير يقرر".

"لقد أعدنا القوات هذا العام بسرعة كبيرة." ارنيستو فالفيردي يعرف المفهوم جيدا ".