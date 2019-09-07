فابيو كابيلو يقلل من إمكانيات روميلو لوكاكو

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السبت 7 سبتمبر 2019
قلل الإيطالي فابيو كابيلو، المدرب السابق، من إمكانيات وقدرات اللاعب البلجيكي روميللو لوكاكو، مهاجم انتر ميلان الايطالي، واصفا اياه بانه ليس من الطراز العالمي.
وقال كابيلو في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "لوكاكو لاعب جيد ويستطيع أن يقوم بتحركات جيّدة، لقد سجل هدفين في أول مباراتين بالدوري الإيطالي، الأول خطأ من الحارس والثاني عن طريق ركلة جزاء، إنه مفيد على أرض الملعب لكن لا أعتربه مهاجمًا من الطراز العالمي".
وكان الإنتر قد تعاقد مع لوكاكو خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من مانشستر يونايتد، مقابل ما يقارب الـ80 مليون يورو.
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