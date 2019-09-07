رئيس الأهلي السعودي السابق يكشف قضية خطيرة تدين الهلال 

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السبت 7 سبتمبر 2019

يمتلك عبد الله بترجي، رئيس الاهلي السعودي السابق، أدلة تدين إدارة نادي الهلال، بعد صدور تقارير تشير إلى مفاوضات الفريق العاصمي مع محمد الربيعي، في فترة عدم السماح فيها بالانتقالات.



وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عبد الله بترجي، يمتلك أدلة حول تفاوض الهلال، مع حارس النادي الجداوي، محمد الربيعي، وذلك على الرغم من عدم دخوله في الفترة الحرة.

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كما تشير التقارير إلى أن الهلال قد تفاوض مع حارس الأهلي أثناء تواجده في أحد معسكرات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وأن المفاوضات قد استمرت حتى إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

كما أوضحت التقارير أن تفاوض الهلال جعل الحارس الشاب، يرفض كافة العروض المقدمة من طرف الإدارة الأهلاوية السابقة والحالية لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف العام القادم.

وتحدث عبد الله بترجي عن تفاصيل الأزمة في برنامج “كورة روتانا” ولكنه لم يصرح باسم اللاعب، ولكن التقارير الصحفية أشارت إلى أن المقصود هو الحارس محمد الربيعي.