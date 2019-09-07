Advertisements
Advertisements
السبت 7 سبتمبر 2019
يمتلك عبد الله بترجي، رئيس الاهلي السعودي السابق، أدلة تدين إدارة نادي الهلال، بعد صدور تقارير تشير إلى مفاوضات الفريق العاصمي مع محمد الربيعي، في فترة عدم السماح فيها بالانتقالات.
وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عبد الله بترجي، يمتلك أدلة حول تفاوض الهلال، مع حارس النادي الجداوي، محمد الربيعي، وذلك على الرغم من عدم دخوله في الفترة الحرة.
كما تشير التقارير إلى أن الهلال قد تفاوض مع حارس الأهلي أثناء تواجده في أحد معسكرات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وأن المفاوضات قد استمرت حتى إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.
كما أوضحت التقارير أن تفاوض الهلال جعل الحارس الشاب، يرفض كافة العروض المقدمة من طرف الإدارة الأهلاوية السابقة والحالية لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف العام القادم.
وتحدث عبد الله بترجي عن تفاصيل الأزمة في برنامج “كورة روتانا” ولكنه لم يصرح باسم اللاعب، ولكن التقارير الصحفية أشارت إلى أن المقصود هو الحارس محمد الربيعي.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأهلي السعودي السابق يكشف قضية خطيرة تدين الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.