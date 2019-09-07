ضربة موجعة للنصر السعودي قبل ملاقاة الشباب في الدوري

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السبت 7 سبتمبر 2019
يعاني فريق النصر السعودي من ضربة قاسية في صفوف الفريق قبل مواجهة نظيره الشباب، في إطار مواجهات الفريقين للجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي" للمحترفين.
وأكدت تقارير صحفية، إلى أن أزمة النصر، تتمثل في ارتباط عددٍ كبير من لاعبيه الدوليين، بمباريات هامة مع منتخبات بلادهم تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأشارت التقارير إلى أن فترة التوقف الدولي، تهدد العالمي بفقدان الثنائي، النيجيري أحمد موسى، والمغربي نور الدين أمرابط، حيث سيعود اللاعبان إلى المملكة مساء يوم الأربعاء القادم، أي قبل أقل من 48 ساعة فقط، على مواجهة الليث الأبيض.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري وذلك برصيد 6 نقاط.
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