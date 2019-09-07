سيلفا: رحيل نيمار خسارة كبيرة لنا

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السبت 7 سبتمبر 2019

ساهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب السامبا، في تعادل زملائه أمام كولومبيا اليوم، بهدفين لمثلهما، حيث أشاد مواطنه تياجو سيلفا بتألقه خلال المباراة اليوم.



وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى صفوف فريقه السابق برشلونة، وحاول الضغط على إدارة ناديه، لكن فشلت كل المحاولات، في ظل المطالب المادية الباهظة للبي إس جي.

وقال سيلفا، عقب التعادل وديًا ضد كولومبيا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نحن سُعداء باستمرار نيمار، ليُساعدنا على تحقيق هدفنا الكبير والذي يعرفه الجميع بالفعل، وهو دوري الأبطال، لكن دون أي ضغوطات".

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وأضاف: "الجميع يعلم بأننا نسعى دائمًا لوجود لاعبين عظماء، وإذا رحل نيمار لكانت خسارة كبيرة لنا، وأشكر الله على بقائه".

واختتم: "لقد أثبت نيمار في المباراة اليوم أنه لاعب عظيم ومهم بعد 3 أشهر من الغياب، وأعتقد أنه أثبت جاهزيته لمباراة الثلاثاء، وبعدها سيكون مستعدًا للعب معنا في سان جيرمان".

وتألق نيمار في المباراة ضد كولومبيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، حيث صنع الهدف الأول لكاسيميرو، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 58.