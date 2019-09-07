الترجي التونسي يفاوض الإسماعيلي المصري على ضم عبد الرحمن مجدي

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السبت 7 سبتمبر 2019
يفاوض الترجي التونسي إدارة نادي الإسماعليلي المصري على ضم موهبة الفريق، اللاعب عبد الرحمن مجدي، من خلال أحد الوكلاء بين اللاعب والفريق التونسي، لضمه خلال الفترة المقبلة.
وقدم الترجي التونسي عرضا مجزيا لضم صاحب الـ21 عام، بمبلغ 700 ألف دولار نظير خدمات جناح أيمن الدراويش.
ومن المنتظر أن يعرض مجلس إدارة الإسماعيلي الأمر على الجهاز الفني، بقيادة المدرب الصربي ميودراج يسيتش، لمعرفة رأيه في إمكانية رحيل اللاعب.
وكان مسؤولو الإسماعيلي قد نجحوا في تجديد عقد مجدي، لمدة 5 مواسم.
يذكر أن عبد الرحمن مجدي (21 عامًَا) قدم أداءً قويًا في الموسم المنصرم، وهو ما أدى لاستدعائه إلى صفوف منتخب مصر، في مارس آذار الماضي.
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