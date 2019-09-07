Advertisements
Advertisements
السبت 7 سبتمبر 2019
يجري الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، تطورا في أداء تدريبات الأخضر من ناحية المراقبة، حيث استعان الفرنسي بطائرة بدون طيار "درونز" لمراقبة تدريبات اللاعبين وتحليلها من نقطة علوية.
وأجرى الأخضر حصة تدريبية يوم أمس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في إطار استعداداته لمواجهة اليمن الثلاثاء القادم في البحرين، ضمن الجولة الأولى من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وكان منتخب السعودية قد تعادل الخميس الماضي مع مالي بنتيجة 1-1 ضمن مباراة ودية كانت الأولى للمدرب السابق للمغرب مع السعودية.
وأدى اللاعبون الذين لعبوا ضد مالي تدريبات استشفائية فيما خضع البقية لتدريبات بدنية، وعمل رينار خلال المران على إظهار أخطاء الفريق ضد مالي والعمل على إصلاحها.
ولم يتواجد فراس البريكان في المران الجماعي للفريق، بل خضع لتدريبات خاصة مع المعد البدني بعدما تجاوز آثار الإنفلونزا التي حرمته اللعب ضد مالي، فيما اكتفى هتان باهبري بتدريبات خاصة إثر تعرضه لكدمة في مشط قدمه خلال المباراة.
الأخبار الجيدة للأخضر تمثلت في تواجد علي آل بليهي ضمن التدريبات الجماعية مع زملائه رغم خروجه من مباراة مالي بعدما تعرض لإصابة في العضلة الضامة، بعدما منحه الجهاز الطبي الإذن للتدرب مع اللاعبين.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة بدون طيار.. أحدث تدريبات رينارد للمنتخب السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.