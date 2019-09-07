تشكيلة إنجلتر المتوقعة ضد بلغاريا اليوم في تصفيات يورو 2019

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السبت 7 سبتمبر 2019

تواصل إنجلترا مشوارها المؤهل لنهائيات كأس الامم الاوروبية 2020 عندما تستقبل بلغاريا في ويمبلي اليوم السبت.



بدأت الأسود الثلاثة بداية رائعة لحملتها التأهيلية ، حيث ساعدها انتصاران كبيران حتى الآن على صعود المجموعة الأولى.

الآن سوف يتطلعون إلى مواصلة بداية الطيران ضد أوروبا الشرقية.

على الرغم من أنه لا يزال يبحث عن كأس عالمي ، إلا أن الإجماع العام هو أن فريق جاريث ساوثجيت على المسار الصحيح ولكن ليس هناك شك في أن الهدف من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 هو الفوز بالبطولة.

بعثت إنجلترا ببيان من البداية في بداية التصفيات بفوزها على تشيكيا 5-0 قبل أن تفوز على الجبل الأسود بنتيجة 5-1.

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وهم يستضيفون الآن فريقًا بلغاريًا يحتل المرتبة 60 في العالم وفشل في الفوز في أربع مباريات جماعية حتى الآن ، بعد أن أذهلته كوسوفو في يونيو - البلد الذي فاز فقط في أول مباراة رسمية له في نوفمبر الماضي.

استدعى ساوثجيت أربعة لاعبين غير مُستعان بهم إلى فريقه الكبير للمشاركة في الصدام ، لكنه شهد بالفعل انسحاب آرون وان بيساكا بسبب إصابة في الظهر.

وكشف مدرب إنجلترا بالفعل أنه لن يتم استدعاء نجم مانشستر سيتي كايل ووكر على الرغم من مواجهة رد فعل عنيف بسبب إغفال الظهير الأيسر.