إيتو يكشف عن مهمته الجديدة في أوروبا بعد اعتزاله الكرة

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السبت 7 سبتمبر 2019
Etoo
مهاجم برشلونة الأسبق صامويل إيتو قد قضى وقتاً طويلاً في مسيرته المتألقة التي استمرت 22 عامًا.
أما اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا ، الذي ساعد العمالقة الكاتالونيين في الفوز بلقب الدوري الأسترالي وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ، فقد توجه إلى إنستغرام يوم الجمعة لتأكيد الخبر.
كتب إيتو: "النهاية. نحو تحدٍ جديد ... شكراً لكم جميعاً على الحب الكبير ، الأدرينالين. "
وسجل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا ، والذي حقق ظهوره الأول في عام 1997 ، أكثر من 350 هدفًا خلال مسيرته الفنية في الأندية ، حيث شارك مع أمثال إنتر ميلان وتشيلسي وإيفرتون وأنطاليا سبور.
صرح إيتو سابقًا برغبته في الالتحاق بالإدارة ، حيث قضى آخر موسم في نادي قطر الرياضي.
وقال لـ CanalPlus: "لقد فزت في أوروبا كلاعب ، لا بد لي من الفوز في أوروبا كمدرب".
يتقاعد كابتن منتخب الكاميرون السابق كأفضل هداف لبلاده على مر العصور ، وهو أفضل هداف في تاريخ كأس إفريقيا للأمم ، ولاعب أفريقي لأربع مرات في هذا العام.
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