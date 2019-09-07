الغانم يمنح لاعب منتخب الكويت مكافأة مالية كبيرة بعد سباعية النيبال

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السبت 7 سبتمبر 2019

قرر مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، بصرف مكافأة مالية كبيرة للاعبي المنتخب الوظني عقب الفوز على منتخب النيبال بنتيجة كبيرة، خلال الدول الأول من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



واستهل منتخب الكويت لكرة القدم مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة ​كأس العالم 2022​ في قطر و​كأس آسيا 2023​ في الصين بفوز ساحق على ​منتخب نيبال​ بنتيجة (7 - 0) بعد أداء مميز على مدار الشوطين.

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وبعد انتهاء المباراة اجتمع الغانم بلاعبي المنتخب في غرفة الملابس وهنأهم على ادائهم وروحهم خلال اللقاء معتبرا هذا الانجاز رسالة واضحة لكل آسيا واعلن قائلا "مني ومن إخواني ألف دينار لكل لاعب مكافأة الفوز على نيبال".