إنزاجي يتحدث آخر ضحايا الرقم 9 في ميلان

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السبت 7 سبتمبر 2019

تحدث فيليبو إنزاجي، لاعب آي سي ميلان السابق عن الخط الأمامي في فريقه السابق، مفيدا انه يشعر بالأمان مع البولندي كريشتوف بيونتك، المهاجم الحالي، مشيرا أنه لن يكون آخر ضحايا الرقم 9.



بيونتك حتى الآن لم يهز الشباك في الموسم الحالي، مما أعاد الحديث عن اللعنة المصاحبة للقميص منذ اعتزال إنزاجي.

وقال بيبو مع "سكاي": "بالأمس كنت أتحدث مع مساعد جيامباولو، هو صديق مقرب، قلت له سآتي إلى ميلانيلو وأعطي القميص بنفسي لبيونتك لنفي النحس واللعنة".

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وأضاف: "أريد الإشادة ببيونتك، ميلان يملك مهاجماً من الطراز العالي ويعجبني كثيراً، يملك روحاً قتالية وأتمنى أن يثبت أحقيته بقميص ميلان".

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بيونتك انتقل منتصف الموسم الماضي من صفوف جنوى إلى ميلان مقابل قرابة 35 مليون يورو في موسمه الأول مع الكرة الإيطالية.