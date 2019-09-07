خطة محكمة لبقاء بول بوجبا في مانشستر يونايتد

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السبت 7 سبتمبر 2019
قالت تقارير إنجليزي مطلع اليوم السبت، ان مانشستر يونايتد يسعى لبقاء الفرنسي بول بوجبا في صفوف الفريق بشكل نهائي وعدم انتقاله إلى ريال مدريد، خلال الانتقالات المقبلة.
بوجبا كان محط اهتمام من قبل ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الفرنسي انتهى به المطاف مستمراً في مانشستر.
وقالت "ليكيب" إن مانشستر يونايتد اتصل بمينو رايولا، وكيل بوجبا لمعرفة مدى إمكانية رغبة بوجبا بالاستمرار في مانشستر.
متوسط الميدان الفرنسي كان قد خرج في بداية الصيف وصرح إنه يسعى لخوض تحدي جديد، مما أعتبره الكثيرون سعياً منه للمغادرة.
وألمح ماتيوس، شقيق اللاعب، في أكثر من مناسبة سابقة لإمكانية رؤية شقيقه في صفوف ريال مدريد، ومدى ملائمته للفريق الإسباني.
وشارك بوجبا مع مانشستر يونايتد في الأسابيع الأولى للبريميرليج، والتي شهدت عروضاً مذبذبة من قبل الفريق.
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