شكرا لقرائتكم تشكيلة الجونة صداع في رأس نيبوشا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني لفريق الجونة، للوقوف على عناصر تشكيلته الأساسية بشكل نهائي قبل انطلاق الموسم الجديد. وتفتتح دورة الجونة الرباعية التحضيرية للموسم الجديد منافساتها اليوم في السابعة مساءً بمباراة قوية تجمع بين أصحاب الأرض "الجونة" ومصر للمقاصة على ملعب الأول استعدادًا لانطلاقة دوري 2019-2020. Advertisements ويستغل نيبوشا دورة الجونة الودية، للاستقرار على التشكيل الأساسي لفريقه خلال الموسم الكروي الجديد، خلال مواجهات مصر المقاصة وأسوان وحرس الحدود. وتشارك فى دورة الجونة الودية ثلاثة فرق بخلاف النادي المنظم وهي مصر المقاصة وأسوان وحرس الحدود لتكتمل منافسات النسخة الأولى من دورة الجونة الودية.

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