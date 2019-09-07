محمد الشوربجي يتأهل لنهائى بطولة الصين للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل فاز محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الإسكواش ببطولة " جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة في شنجهاي خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري، على شقيقه الأصغر مروان بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-5, 11-8, 11-9 .
ويترقب محمد الشوربجي، الطرف الفائز من مباراة علي فرج والهندي سوراف جوزال، في المباراة النهائية للبطولة .
وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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