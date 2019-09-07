شكرا لقرائتكم بيراميدز بالقوة الضاربة أمام الزمالك .. أنطوي والسعيد فى قائمة السماوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه لمباراة الزمالك المقرر إقامتها غدا الأحد في نهائي كأس مصر.

قائمة بيراميدز ضد الزمالك وجاءت قائمة بيراميدز ضد الزمالك على النحو التالي: وجاءت قائمة بيراميدز ضد الزمالك على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة Advertisements خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل خط الهجوم: جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز والزمالك وتنطلق مباراة بيراميدز والزمالك في الثامنة من مساء غدا الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي مسابقة كأس مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز بالقوة الضاربة أمام الزمالك .. أنطوي والسعيد فى قائمة السماوي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.