شكرا لقرائتكم الأهلي يحتفل بعيد ميلاد محمد بركات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ43، حيث إنه من مواليد 7 سبتمبر 1976 ، واحتفلت صفحة النادى الاهلى عبر تويتر بعيد ميلاد نجمها السابق محمد بركات الذى يواكب اليوم السبت .

وكتبت الصفحة : "نحتفل اليوم أيضاً بعيد ميلاد لاعبنا الزئبقي محمد بركات نتمنى لك عيد ميلاد سعيد "

نحتفل اليوم أيضاً بعيد ميلاد لاعبنا الزئبقي محمد بركات

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