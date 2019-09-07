شكرا لقرائتكم بعد تعافيه من الإصابة .. رامي ربيعة يخوض برنامجا تأهيليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعافى رامى ربيعة مدافع النادي الأهلى من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، وتسببت فى ابعاده عن تدريبات الفريق واتخاذ الجهاز الفني قراراً بإعفائه من السفر لغينيا.

ويخوض رامي ربيعة برنامج تأهيلي خاص برفقة طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل طوال فترة تواجد الفريق فى رحلة غينيا، وتعرض رامي ربيعة لشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة «اطلع برة» فى إياب الدور التمهيدى بمنافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث غادر المباراة وقتها وخضع بعدها لبرنامج علاجى وتأهيلى للتعافى من الإصابة.

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ويواجه الأهلى كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 14سبتمبر الجارى.