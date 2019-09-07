شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى يستدعى أسرته للإقامة معه فى القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الصربى ميودراج المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على استدعاء زوجته وأولاده للإقامة معه فى الاسماعيلية ليبدأ فى انهاء اجراءات حضورهم للقاهرة .

وفضل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، إقامة ميودراج يسيتش فى الفندق الخاص بالنادى حتى يكون قريباً من الملعب والتدريبات والتعرف على فرق الناشئين .

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وأعلن مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن تعيين الصربى ميودراج يسيتش لتولى مهمة المدير الفنى لفريق الكرة بالموسم الجديد، وتولى محمود جابر منصب المدير الفنى للدراويش فى الفترة الماضية، قبل أن يتم حسم التعاقد مع الصربى يسيتش.

ويستعد فريق الإسماعيلى لخوض منافسات البطولة العربية بمواجهة أهلى بنى غازى الليبى الجمعة المقبلة، ولد يسيتش عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية ولكنه يحمل جنسية أخرى وهى البوسنة والهرسك، ويعد يسيتش صاحب الـ61 عاما من المدربين المتميزين لأنه معروف بصرامته وإجادته لقراءة الخصم.

وسبق للمدرب الصربى تمثيل منتخب يوغوسلافيا فى الثمانينيات، بجانب تحقيق عدد من الإنجازات مع بعض الأندية التى أشرف على تدريبها.