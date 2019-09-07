شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. طاقم حكام رومانى لإدارة نهائي كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة الحكام الرئيسية بقيادة جمال الغندور، على تعيين طاقم حكام رومانى بقيادة باتريسكو لإدارة نهائي كأس مصر التي تجمع الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء غدا باستاد برج العرب بالإسكندرية. طاقم الحكام الرومانى يضم ــ باتريسكو حكما للساحة ــ رادو مارين حكم مساعد ــ إدريان حكم مساعد ثانى ــ مارشيل حكما رابعا الزمالك وبيراميدز Advertisements الزمالك وبيراميدز .. الأمن يوافق على حضور 20 ألف مشجع الزمالك وبيراميدز الزمالك وبيراميدز .. أسعار تذاكر نهائى كأس مصر وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيه للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية. الزمالك وبيراميدز

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