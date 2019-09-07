شكرا لقرائتكم فرناندو تريساكو.. مدرس الرياضة وصديق النهائيات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مدرس التربية الرياضية الذي بات حكما مساعدا شهيرا في إسبانيا.. هو الدولي السابق فرناندو تريساكو غراسيا.. ولد عام 1955 في مدينة ويسكا بإسبانيا.. وبعدها بـ 35 عاما ظهر حكما للساحة في مباراة بدوري الدرجة الأولى، وأشهر ثلاث بطاقات صفراء في لقاء جمع إشبيلية بكاستيّون.. قبل أن يعلق الصافرة ويحمل الراية.. ويصنع اسمه الجديد.

قاد تريساكو في بلاده أكثر من 150 مباراة في الدرجة الأولى "حكما مساعدا"، وكان حكما في ثلاثة نهائيات كأس وكأس سوبر، وهو واحد من أربعة تولوا قيادة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1996.. حين توّج يوفنتوس الإيطالي بلقبه الثاني والأخير، كما أنه كان في طاقم حكام نهائي كأس الاتحاد الأوروبي أعوام 1997 و1998 و2000.

تجربة الحكم الإسباني الدولية كبيرة.. في رصيده 72 مباراة دولية.. وشارك في مونديال 1998.. وظهر في خمس مباريات منها نصف نهائي فرنسا وكرواتيا.. كما شارك في كأس القارات عام 1999.. وكان ضمن طاقم حكام المباراة النهائية التي توجت المكسيك باللقب الوحيد لها.

في عام 2008 عندما بدأ "فيفا" برنامج مساعدة الحكام، لعب تريساكو دورا هاما فيه، كان رئيسا للبرنامج ولثماني سنوات، ويعد المحاضر الأول على مستوى العالم في وقت مضى، حيث شارك في الإشراف على كثير من البطولات العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.