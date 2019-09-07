شكرا لقرائتكم بيل يقود ويلز لتجاوز أذربيجان.. وكرواتيا تكتسح سلوفاكيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح المنتخب الكرواتي لكرة القدم مضيفه السلوفاكي 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والتي شهدت أيضا فوز ويلز على أذربيجان 2 - 1.

وسجل أهداف المنتخب الكرواتي نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 45 وإيفان بريسيتش في القديقة 47 وبرونو بيتكوفيتش في الدقيقة 72 وديان لوفرين في الدقيقة 89. ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد سلوفاكيا عند ست نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الويلزي على ضيفه إذربيجان 2 - 1. وسجل هدفي ويلز بافلو باشاييف، لاعب أذربيجان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26 وغاريث بيل في الدقيقة 84، فيما سجل هدف أذربيجان ماهير ماداتوف في الدقيقة 59. ورفع منتخب ويلز رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وظل منتخب أذربيجان بلا نقاط.