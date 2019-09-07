السعيد وأنطوي وتراورى على رأس قائمة بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفنى لفريق بيراميدز، قائمة فريقه التى تواجه الزمالك فى مباراة نهائى كأس مصر فى الثامنة مساء غد الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية. وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالى: حراسة المرمى؛ أحمد الشناوى والمهدى سليمان وأحمد دعدور خط الدفاع: على جبر ومحمد حمدى وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة Advertisements خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل وخط الهجوم: جون أنطوى وأحمد على ودودو الجباس.

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