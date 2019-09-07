شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى تهنئ "الزئبقى" محمد بركات بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت صفحة النادى الأهلى على تويتر بعيد ميلاد نجمها السابق محمد بركات. وكتبت صفحة الأهلى، "نحتفل اليوم أيضاً بعيد ميلاد لاعبنا الزئبقى محمد بركات نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

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