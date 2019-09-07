شوف بعيون سوبر كورة.. تكدس جماهير الزمالك بعد نفاد تذاكر نهائى كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة" تجمع جماهير الزمالك أمام منفذ بيع تذاكر نهائى كأس مصر بين الأبيض وبيراميدز، فى مركز شباب الجزيرة، وطالبت الجماهير بزيادة أعداد التذاكر بعد إبلاغهم بنفادها. ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء غد، الأحد، فى نهائى كأس مصربملعب برج العرب بالإسكندرية. Advertisements وتأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرًا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على ستاد الإسماعيلية. لمشاهدة صور تكدس الجماهير أمام منفذ بيع التذاكر اضغط هنا..

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