اخبار الرياضه

محمد الشوربجى يهزم شقيقه مروان ويتأهل إلى نهائى بطولة الصين للاسكواش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى يهزم شقيقه مروان ويتأهل إلى نهائى بطولة الصين للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل محمد الشوربجى، المصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائى ببطولة "جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة فى شنغهاي خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجارى.

 

وفاز محمد الشوربجى على شقيقه الأصغر مروان بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 64 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 8-11, 11-5, 11-8, 11-9 .

Advertisements

 

ويترقب محمد الشوربجي الطرف الفائز من مباراة علي فرج والهندي سوراف جوزال، في المباراة النهائية للبطولة .

 

وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشوربجى يهزم شقيقه مروان ويتأهل إلى نهائى بطولة الصين للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا