الإنتاج الحربى يواجه منتخب السويس ودياً غداً

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، على ملاقاة منتخب السويس ودياً فى الرابعة والنصف عصر غد الأحد استعداداً للموسم الجديد.

وفاز فريق الإنتاج الحربى على إف سى مصر بخماسية مقابل هدفين فى آخر مبارياته الودية والتى أقيمت مساء الخميس الماضى على استاد المصانع الحربية، فى إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

سجل أهداف الإنتاج الحربى محمد فييرا هاتريك ثلاثة أهداف وإبراهيم عبد الخالق وكريم لالا كل منهما هدفاً.

كان الإنتاج الحربى قد تعادل سلبيًا مع طنطا وقبلها فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى جمعهما مساء السبت، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.