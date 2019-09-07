شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى الصربى ميتشو، لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء غد الأحد، فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

توجه فريق الزمالك إلى الإسكندرية منذ قليل استعدادا للقاء، حيث سيختتم الفريق استعداداته اليوم للمباراة المرتقبة على الملعب الرئيسى ببرج العرب.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه توزيع تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر بأربعة أماكن، وهى استاد القاهرة ونادى الصيد ومركز شباب الجزيرة واستاد الإسكندرية.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيهاً للدرجة الموحدة "الثانية والثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.

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وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرًا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على استاد الإسماعيلية.

فيما تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، فى إطار منافسات دور ربع النهائى وأخيرًا الفوز على بتروجت بالنتيجة نفسها.