شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الزمالك على تويتر تحتفل بعيد ميلاد حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع تويتر بعيد ميلاد حازم إمام لاعب الفريق الأبيض. وكتبت صفحة الزمالك، "عيد ميلاد سعيد للاعبنا حازم إمام الذى أتم اليوم عامه الواحد والثلاثين".

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