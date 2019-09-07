نيبوشا يستغل المقاصة لوضع ملامح تشكيل الجونة فى الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغل الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفنى للجونة، مواجهة مصر المقاصة للوقوف على عناصر تشكيلته الأساسية بشكل نهائى قبل انطلاق الموسم الجديد. وتفتتح دورة الجونة الرباعية التحضيرية للموسم الجديد منافساتها اليوم فى السابعة مساءً بمباراة قوية تجمع بين أصحاب الأرض ومصر للمقاصة على ملعب الجونة استعدادًا لانطلاقة دورى 2019-2020، وتشارك أندية الجونة ومصر المقاصة وأسوان وحرس الحدود فى منافسات النسخة الأولى من دورة الجونة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.

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