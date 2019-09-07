الأشعة تثبت شفاء رامى ربيعة واللاعب يشارك فى تدريبات الأهلى بعد رحلة غينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة تعافى رامى ربيعة، مدافع النادى الأهلى، من الإصابة التى لحقت به مؤخراً وتسببت فى إبعاده عن تدريبات الفريق واتخاذ الجهاز الفنى قراراً بإعفائه من السفر لغينيا.
ويواجه الأهلى كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 14سبتمبر الجارى.
ويخوض رامى ربيعة برنامجا تأهيليا خاصا برفقة طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل طوال فترة تواجد الفريق فى رحلة غينيا، وتعرض رامى ربيعة لشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة «اطلع برة» فى إياب الدور التمهيدى بمنافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث غادر المباراة وقتها وخضع بعدها لبرنامج علاجى وتأهيلى للتعافى من الإصابة.
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